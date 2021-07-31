Победитель 11-го сезона шоу «Голос країни» Сергей Лазановский показал, как признался в любви ведущей Лесе Никитюк
Недавно 26-летний исполнитель родом из Ивано-Франковщины покорил всю страну, победив на популярном песенном шоу в команде Нади Дорофеевой. Ранее артист признался, что всегда мечтал познакомиться лично с Лесей Никитюк. Мечта Лазановского осуществилась, когда ведущая заметила молодого артиста и между ними завязался шуточный флирт по интернету.
На днях певец решил перевести их «отношения» на новый уровень. Он выпустил клип на песню «Я кохаю», в котором признается Никитюк в любви. Как пишет Politeka.net, артист показал кадры «признания» в своем Тикток.
На видео можно увидеть, как Лазановский отправляет Лесе сообщение в соцсети. Затем появляется уведомление, что ведущая увидела послание.
«Признался в любви Лесе Никитюк. И она…увидела», - подписал кадры Сергей.
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После этого на видео он берет в руки букет цветов и куда-то решительно направляется. При этом певец одет в стильный костюм с бабочкой.
«Интересно, что будет дальше?», - поинтересовался Лазановский в подписи.
Его поклонники тут же принялись комментировать.
«очень красивая песня, можно слушать все время. Хорошие были бы», «Очень красивая песня и вообще замечательная премьера», «ты серьезно думаешь что у тебя с ней что-то может быть? 1) она выше тебя на много см 2) намного старше тебя 3) в ее жизни есть гораздо лучшие», - пишут люди.
Напомним, победитель "Голосу країни" Лазановский блеснул рельефным торсом на пляже.
Как сообщала Politeka, победитель "Голосу країни" Лазановский заикнулся о свадьбе Никитюк.
Также Politeka писала, что победитель "Голосу країни" Лазановский публично признался в любви Лесе Никитюк, видео.