"Что будет дальше?"

Победитель 11-го сезона шоу «Голос країни» Сергей Лазановский показал, как признался в любви ведущей Лесе Никитюк

Недавно 26-летний исполнитель родом из Ивано-Франковщины покорил всю страну, победив на популярном песенном шоу в команде Нади Дорофеевой. Ранее артист признался, что всегда мечтал познакомиться лично с Лесей Никитюк. Мечта Лазановского осуществилась, когда ведущая заметила молодого артиста и между ними завязался шуточный флирт по интернету.

На днях певец решил перевести их «отношения» на новый уровень. Он выпустил клип на песню «Я кохаю», в котором признается Никитюк в любви. Как пишет Politeka.net, артист показал кадры «признания» в своем Тикток.

На видео можно увидеть, как Лазановский отправляет Лесе сообщение в соцсети. Затем появляется уведомление, что ведущая увидела послание.

«Признался в любви Лесе Никитюк. И она…увидела», - подписал кадры Сергей.

После этого на видео он берет в руки букет цветов и куда-то решительно направляется. При этом певец одет в стильный костюм с бабочкой.

«Интересно, что будет дальше?», - поинтересовался Лазановский в подписи.

Его поклонники тут же принялись комментировать.

«очень красивая песня, можно слушать все время. Хорошие были бы», «Очень красивая песня и вообще замечательная премьера», «ты серьезно думаешь что у тебя с ней что-то может быть? 1) она выше тебя на много см 2) намного старше тебя 3) в ее жизни есть гораздо лучшие», - пишут люди.

Напомним, победитель "Голосу країни" Лазановский блеснул рельефным торсом на пляже.

Как сообщала Politeka, победитель "Голосу країни" Лазановский заикнулся о свадьбе Никитюк.

Также Politeka писала, что победитель "Голосу країни" Лазановский публично признался в любви Лесе Никитюк, видео.