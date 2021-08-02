Телеведущая Леся Никитюк оригинально ответила мужчине, раскритиковавшему ее ноги после последней публикации

Леся решила ответить комментатору, который оскорбил ее под последним постом, причем Никитюк сделала это весьма оригинально и не обошлось без привычных шуток в ее духе. После кадров в сети, которые звезда представила день назад, пользователи буквально завалили звезду различными обращениями.

«В эфире рубрика: я имею жену, двух детей, но все равно продолжаю рассматривать Лесю Никитюк. В этот раз в эту рубрику попадает мужчина, который под последним постом утверждает, что у меня непобиртые ноги.

Мужчина, ну вы допускаете мысль, что вы должны рассматривать ноги своей жены? Давайте я вас заблокирую, думаю ваша жена после этого будет ставить свечу о здравии Леси Ивановны» - посмеялась Леся над комментарием.

На новом фото, которое и критиковал мужчина, Леся показалась в "невидимом" купальнике. Красотка стояла у берега водоема, взяв весло. Красотка решила попробовать SUB-серфинг.

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