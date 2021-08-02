Телеведущая Леся Никитюк оригинально ответила мужчине, раскритиковавшему ее ноги после последней публикации
Леся решила ответить комментатору, который оскорбил ее под последним постом, причем Никитюк сделала это весьма оригинально и не обошлось без привычных шуток в ее духе. После кадров в сети, которые звезда представила день назад, пользователи буквально завалили звезду различными обращениями.
«В эфире рубрика: я имею жену, двух детей, но все равно продолжаю рассматривать Лесю Никитюк. В этот раз в эту рубрику попадает мужчина, который под последним постом утверждает, что у меня непобиртые ноги.
Галкин отрастил усы и похвастался торсом без футболки, Пугачевой завидуют: "Соблазнитель из 70-х"
Жизни 19-летнего кумира молодежи и его девушки оборвались после стрельбы в кинотеатре: детали трагедии
Трагедия у Комарова из "Мир наизнанку", украинцы соболезнуют утрате: "Теперь он ушел к сыну..."
Редчайшее фото юной "супруги" Олега Винника всплыло в Сети, невозможно не влюбиться: "Узнали?"
Выяснилось, как по-настоящему зовут Могилевскую, Каменских и других звезд украинского шоубиза: "На Жмуре далеко не уедешь"
Мужчина, ну вы допускаете мысль, что вы должны рассматривать ноги своей жены? Давайте я вас заблокирую, думаю ваша жена после этого будет ставить свечу о здравии Леси Ивановны» - посмеялась Леся над комментарием.
На новом фото, которое и критиковал мужчина, Леся показалась в "невидимом" купальнике. Красотка стояла у берега водоема, взяв весло. Красотка решила попробовать SUB-серфинг.
Ранее Politeka писала о победитель "Голоса страны" Лазановский публично признался в любви Лесе Никитюк, видео: "она вдохновляет…".
Напомним, что победитель "Голоса страны" Лазановский заикнулся о свадьбе Никитюк: "если Леся выберет...".
А еще Politeka сообщала, что муж Дорофеевой Дантес взбудоражил Никитюк "хищным" образом: "Мистер Лео".