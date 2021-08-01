История о публичном признании в любви победителя " Голоса страны" Сергея Лазановського к Лесе Никитюк только набирает обретів
Как пишет Politeka.net, 26-летний украинский актер театра и кино, который победил в талант-шоу "Голос страны", недавно опубликовал лирическое видео со своей авторской песней "Я люблю" и публично признался в любви украинской телеведущей Леси Никитюк. Впоследствии выяснилось, что Никитюк видела признание Лазановского, однако никак не комментировала.
Так, несколько часов назад Сергей Лазановский опубликовал видео-продолжение "истории любви".
"И это еще не конец 🙈 хочешь видеть, что было дальше?",- пишет Сергей.
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На видео видно, что телеведущая написала комментарий под видеопризнанием Лазановського. Никитюк поблагодарила и написала, что все будет так, как хочет певец и отправила Сергею сердечки.
После этого Лазановский взял букет и куда-то решительно направился.
Поклонники звезд начали активно комментировать пост.
" Интересно...но главное лишь бы искренне! ❤️", " Очень интересно❤️", - пишут фаны.
Ранее Politeka писала, что победитель "Голоса страны" Лазановский показал, что было после его признания в любви Никитюк: "она...".
Напомним, что победитель "Голоса страны" Лазановский заикнулся о свадьбе Никитюк: "если Леся выберет...".
А еще Politeka сообщала, что Никитюк в необычном топе явилась на свидание в центре Киева: "Леся, ты что, сразу замуж собралась?".