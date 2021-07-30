Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк пожартувала, що призначила побачення актору в центрі Києва

Як пише Politeka.net, відома українська телеведуча та блогерка дуже популярна в соціальній мережі Instagram. Зірка активно висловлює свою думку, ділиться смішними фото та красивими фото. Так, цього разу Леся Нікітюк вирішила жартома порадитися з шанувальниками, який хлопець їй найбільше підходить.

Зірка опублікувала серію фото з відомими чоловіками та запитала у фанів, який найбільше підходить на роль її кавалера. Шанувальники вважають, що найбільше зірці підійде відомий актор.

Пізніше Леся пожартувала, що вже призначила "побачення" цьому актору на Майдані Незалежності.

"Домовилися з актором зустрітися в центрі, біля фонтана💜😁 Як вам мій лук?", - жартує Леся.

Для "зустрічі" дівчина вибрала стильну спідницю та білий топ, образ доповнила модними окулярами. Ведучий Андрій Бідняков жартома сказав, що завжди там в плавках.

Шанувальники одразу почали коментувати світлину телеведучої.

" Лесяяя. Забере він Вас в Америку а нам шо робить???", "Леся, ти шо зразу заміж зібралася? Паспорт не забула хоч?", " В якому образі сьогодні буде актор?😂😂😂😂", "Хоч би прийшов…", - жартують фани.

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