Телеведуча Леся Нікітюк вирішила порадитися в жартівливій формі з шанувальниками про те, який чоловік їй підходить
Артистка намагається привернути увагу самими різними способами заради популярності. Не обходиться без різких висловлювань, гуморних відео і вельми незвичайних фото. Цього разу зірка вирішила зробити добірку чоловіків "кандидатів на роль її залицяльника".
Зірка вирішила опублікувати серію кадрів з різними відомими чоловіками, причому не холостяками і заговорила про побачення:
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"Давно хотіла запитати у вас! А якого чоловіка ви бачите поруч зі мною?
1. Професійний актор
2. Телеведучий
3. Мільярдер
4. Водій маршрутки
5. "Любитель тварин»
6. айтішник
Вибирайте в коментах і я відразу йду з ним на побачення☺️» - написала Леся під постом.
Шанувальники підтримали гумористичний пост зірки і відповіли вельми в її дусі:
"Леся, бери капітана далекого плавання. Бажано-сироту. Соррі за чорнуватий гумор, але свекруха - не твоє 😂; Актора звичайно😂👌🏼; перший 😂; Він реально професійний актор; однозначно Притула😍; конешно Притула👍🏻😊; Любитель тварин🔥; Вибирайте самі, вам з ним жити🤔🙂; Притула Зе Бест поруч з тобою».
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