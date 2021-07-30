Телеведуча Леся Нікітюк вирішила порадитися в жартівливій формі з шанувальниками про те, який чоловік їй підходить

Артистка намагається привернути увагу самими різними способами заради популярності. Не обходиться без різких висловлювань, гуморних відео і вельми незвичайних фото. Цього разу зірка вирішила зробити добірку чоловіків "кандидатів на роль її залицяльника".

Зірка вирішила опублікувати серію кадрів з різними відомими чоловіками, причому не холостяками і заговорила про побачення:

"Давно хотіла запитати у вас! А якого чоловіка ви бачите поруч зі мною?

1. Професійний актор

2. Телеведучий

3. Мільярдер

4. Водій маршрутки

5. "Любитель тварин»

6. айтішник

Вибирайте в коментах і я відразу йду з ним на побачення☺️» - написала Леся під постом.

Шанувальники підтримали гумористичний пост зірки і відповіли вельми в її дусі:

"Леся, бери капітана далекого плавання. Бажано-сироту. Соррі за чорнуватий гумор, але свекруха - не твоє 😂; Актора звичайно😂👌🏼; перший 😂; Він реально професійний актор; однозначно Притула😍; конешно Притула👍🏻😊; Любитель тварин🔥; Вибирайте самі, вам з ним жити🤔🙂; Притула Зе Бест поруч з тобою».

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