Телеведущая Леся Никитюк решила посоветоваться в шутливой форме с поклонниками о том, какой мужчина ей подходит

Артистка старается привлечь внимание самыми разными способами ради популярности. Не обходится без резких высказываний, юморных видео и весьма необычных фото. В этот раз звезда решила сделать подборку мужчин «кандидатов на роль ее ухажера».

Звезда решила опубликовать серию кадров с разными известными мужчинами, причем не холостяками и заговорила о свиданиях:

«Давно хотела спросить у вас! А какого мужчину вы видите рядом со мной?

1. Профессиональный актер

2. Телеведущий

3. Миллиардер

4. Водитель маршрутки

5. «Любитель животных»

6. айтишник

Выбирайте в комментах и ​​я сразу иду с ним на свиданку☺️» - написала Леся под постом.

Поклонники поддержали юмористический пост звезды и ответили весьма в ее духе:

«Леся, бери капитана дальнего плавания. Желательно - сироту. Сорри за черноватый юмор, но свекровь - не твое 😂; Актера конечно😂👌🏼; Самый первый 😂; Он реально профессиональный актер; однозначно Притула😍; конешно Притула👍🏻😊; Любитель животных🔥; Выбирайте сами, вам с ним жить🤔🙂; Притула Зе Бест рядом с тобой».

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