Телеведущая Леся Никитюк решила посоветоваться в шутливой форме с поклонниками о том, какой мужчина ей подходит
Артистка старается привлечь внимание самыми разными способами ради популярности. Не обходится без резких высказываний, юморных видео и весьма необычных фото. В этот раз звезда решила сделать подборку мужчин «кандидатов на роль ее ухажера».
Звезда решила опубликовать серию кадров с разными известными мужчинами, причем не холостяками и заговорила о свиданиях:
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«Давно хотела спросить у вас! А какого мужчину вы видите рядом со мной?
1. Профессиональный актер
2. Телеведущий
3. Миллиардер
4. Водитель маршрутки
5. «Любитель животных»
6. айтишник
Выбирайте в комментах и я сразу иду с ним на свиданку☺️» - написала Леся под постом.
Поклонники поддержали юмористический пост звезды и ответили весьма в ее духе:
«Леся, бери капитана дальнего плавания. Желательно - сироту. Сорри за черноватый юмор, но свекровь - не твое 😂; Актера конечно😂👌🏼; Самый первый 😂; Он реально профессиональный актер; однозначно Притула😍; конешно Притула👍🏻😊; Любитель животных🔥; Выбирайте сами, вам с ним жить🤔🙂; Притула Зе Бест рядом с тобой».
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