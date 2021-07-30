Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк пошутила, что назначила свидание актеру в центре Киева

Как пишет Politeka.net, известная украинская телеведущая и блогер очень популярна в социальной сети Instagram. Звезда активно высказывает свое мнение, делится смешными фото и красивыми фото. Так, на этот раз Леся Никитюк решила в шутку посоветоваться с поклонниками, какой парень ей больше всего подходит.

Звезда опубликовала серию фото с известными мужчинами и спросила у фанов, который больше всего подходит на роль ее кавалера. Поклонники считают, что больше всего звезде подойдет известный актер.

Позже Леся пошутила, что уже назначила "свидание" этому актеру на Майдане Независимости.

"Договорились с актером встретиться в центре, у фонтана 💜😁 Как вам мой лук?",- шутит Леся.

Для "встречи" девушка выбрала стильную юбку и белый топ, образ дополнила модными очками. Ведущий Андрей Бедняков в шутку сказал, что всегда там в плавках.

Поклонники сразу начали комментировать фотографию телеведущей.

"Лесяяя. Заберет он вас в Америку а нам шо делает???", "Леся, ты шо сразу замуж собралась? Паспорт не забыла хоть?", " В каком образе сегодня будет актер? 😂😂😂😂", "Хоть бы пришел...", - шутят фаны.

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