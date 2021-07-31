Переможець 11-го сезону шоу "Голос країни" Сергій Лазановський показав, як зізнався в коханні ведучій Лесі Нікітюк

Нещодавно 26-річний виконавець родом з Івано-Франківщини підкорив всю країну, перемігши на популярному пісенному шоу в команді Наді Дорофєєвої. Раніше артист зізнався, що завжди мріяв познайомитися особисто з Лесею Нікітюк. Мрія Лазановського здійснилася, коли ведуча помітила молодого артиста і між ними зав'язався жартівливий флірт по інтернету.

Днями співак вирішив перевести їх "стосунки" на новий рівень. Він випустив кліп на пісню «Я кохаю», в якому зізнається Нікітюк у коханні. Як пише Politeka.net, артист показав кадри "зізнання" у своєму Тікток.

На відео можна побачити, як Лазановський відправляє Лесі повідомлення в соцмережі. Потім з'являється повідомлення, що ведуча побачила послання.

"Зізнався в коханні Лесі Нікітюк. І вона ... побачила", - підписав кадри Сергій.

Після цього на відео він бере в руки букет квітів і кудись рішуче прямує. При цьому співак одягнений в стильний костюм з метеликом.

"Цікаво, що буде далі?", - поцікавився Лазановський у підписі.

Його шанувальники тут же почали коментувати.

"дуже красива пісня, можна слухати весь час. Хороші були б", "дуже красива пісня і взагалі чудова прем'єра", " ти серйозно думаєш що у тебе з нею щось може бути? 1) вона вище тебе на багато см 2) набагато старше тебе 3) в її життя є набагато кращі", - пишуть люди.

Нагадаємо, переможець "Голосу країни" Лазановський блиснув рельєфним торсом на пляжі.

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