Ведущая Леся Никитюк вместе с родителями отправилась на отдых в необычное место

33-летняя звезда опубликовала новые "сториз" в своем микроблоге в Инстаграм, заинтриговав поклонников, передает Politeka.net.

"Миконос, жди...", - сообщила она, будучи еще за рулем. Миконос - это греческий остров, расположенный в Эгейском море, облюбованный туристами со всего мира, благодаря невероятным пейзажам и развитой инфраструктуре с барами, ночными клубами и пляжами.

Никитюк загадала пользователям шараду, показав несколько фото и предложив угадать, где находится Миконос - в Греции или в Украине на Днестре. Шутка ли, но большинство выбрали второй вариант, поэтому ведущая так и окрестила курорт "украинском Миконосом".

На самом деле звезда чудесно провела время с семьей и своим любимцем Рафиком (она ласково называет песика "меценатом", так как он участвует в благотворительных акциях) на юго-западе Украины в роскошном комплексе, окруженном дикой природой.

Никитюк провела рум-тур, похваставшись условиями своего отдыха. Альпийские горки и много зелени на территории, аккуратные деревянные коттеджи с шикарными видами на речку.

"Ну что, я оправдала ожидания?", - кокетливо спросила в конце Леся.

Напомним, Никитюк нарвалась на волну подколов из-за фотосессии среди подсолнухов

Как сообщала Politeka, Никитюк засветилась со своей юной копией: сходство поразительное

Также Politeka писала, что Никитюк стала похожей на Ани Лорак после экспериментов с внешностью