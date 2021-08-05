Ведущая Леся Никитюк вместе с родителями отправилась на отдых в необычное место
33-летняя звезда опубликовала новые "сториз" в своем микроблоге в Инстаграм, заинтриговав поклонников, передает Politeka.net.
"Миконос, жди...", - сообщила она, будучи еще за рулем. Миконос - это греческий остров, расположенный в Эгейском море, облюбованный туристами со всего мира, благодаря невероятным пейзажам и развитой инфраструктуре с барами, ночными клубами и пляжами.
Никитюк загадала пользователям шараду, показав несколько фото и предложив угадать, где находится Миконос - в Греции или в Украине на Днестре. Шутка ли, но большинство выбрали второй вариант, поэтому ведущая так и окрестила курорт "украинском Миконосом".
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На самом деле звезда чудесно провела время с семьей и своим любимцем Рафиком (она ласково называет песика "меценатом", так как он участвует в благотворительных акциях) на юго-западе Украины в роскошном комплексе, окруженном дикой природой.
Никитюк провела рум-тур, похваставшись условиями своего отдыха. Альпийские горки и много зелени на территории, аккуратные деревянные коттеджи с шикарными видами на речку.
"Ну что, я оправдала ожидания?", - кокетливо спросила в конце Леся.
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