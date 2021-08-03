Телеведущая Леся Никитюк порадовала фанатов очаровательными фото в подсолнухах
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая известная своим отличным чувством юмора, часто радует поклонников необычными публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда очаровала фанатов яркими фото из поля подсолнухов, а также не забыла пошутить.
На новых снимках Леся запечатлена на закате, стоя среди высоких цветущих подсолнухов. Перед камерой она появилась в стильном белом костюмчике с коротким топом, который подчеркнул упругое декольте, а сверху накинула белую рубашку. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка.
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В подписи к публикации Никитюк написала: "Дорога на Миконос". А пользователи ту же принялись комментировать снимки и шутить: "Перетянула интригу", "Опять масло подорожает", "Сезон фотографий с подсолнухами объявляется открытым!", "Настоящая украинка, что тут еще сказать", "Хватит топтать подсолнухи! Масло и так дорогое", "Красотка наша", "Красивая очень".
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