Телеведущая Леся Никитюк порадовала фанатов очаровательными фото в подсолнухах

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая известная своим отличным чувством юмора, часто радует поклонников необычными публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда очаровала фанатов яркими фото из поля подсолнухов, а также не забыла пошутить.

На новых снимках Леся запечатлена на закате, стоя среди высоких цветущих подсолнухов. Перед камерой она появилась в стильном белом костюмчике с коротким топом, который подчеркнул упругое декольте, а сверху накинула белую рубашку. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации Никитюк написала: "Дорога на Миконос". А пользователи ту же принялись комментировать снимки и шутить: "Перетянула интригу", "Опять масло подорожает", "Сезон фотографий с подсолнухами объявляется открытым!", "Настоящая украинка, что тут еще сказать", "Хватит топтать подсолнухи! Масло и так дорогое", "Красотка наша", "Красивая очень".

Напомним, Никитюк решилась на смелые эксперименты с внешностью, став похожей на Ани Лорак: "Собираюсь в клуб…"

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк в шелковой ночнушке прижала к груди своего мецената: "Не молодеет".

Также Politeka писала, что Никитюк остро ответила на критику ее "волосатых" ног после снимков в бикини: "Ваша жена после этого...".