Телеведущая Леся Никитюк решилась на оригинальные эксперименты с внешностью

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала серию фото, на которых в специальной программе приделала себе разные прически. Одна из причесок была скопирована с образа Ани Лорак. Также красотка позировала с кучерявыми волосами и с короткой стрижкой.

«Собираюсь в клуб, не знаю, какую прическу лучше сделать.. поможете подруге? 1. Накрутка на бумажки. 2. Ани Лорак. 3. Прическа «какая-то я затянутая». 4. Афродита. 5. Мягкий локон. 6. Что-то такое. 7. Струящаяся классика», - подписала снимки звезда.

В комментариях ей оставили массу комплиментов. Поклонники стали рассуждать, какая из стрижек им нравится больше.

«Ани Лорак и мягкий локон просто любовь», «А прически тебе все подходят, кроме накрутки без бумажки», «шик и блеск», «очень подходит», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Никитюк посветила дорогим бельем перед свиданием с популярным актером: "Леопард и стразы".

Ранее Politeka писала, что Леся Никитюк в шелке прижала к груди своего мецената: "Не молодеет".

А еще Politeka сообщала, что Никитюк остро ответила на критику ее "волосатых" ног после снимков в купальнике.