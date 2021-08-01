Телеведуча Леся Нікітюк після жарту про побачення з відомими особистостями вирішила похвалитися " зборами"

Всіляко намагаючись привернути увагу до себе, Нікітюк не обходиться без досить різких жартів. Останньою такою стала пропозиція шанувальникам вибрати їй залицяльника, з яким би вона відразу ж пішла на побачення. Причому серед представлених кадрів були і знамениті колеги, давно перебувають у відносинах.

Фанати оцінили жарт і написали безліч коментарів під постом, тому Нікітюк вирішила продовжити «забаву». У примірювальній телеведуча попросила допомогти їй вибрати вдалий лук для»зустрічі".

"Так, готуємося до побачення з професійним актором, вибираємо білизну, дівчатка?» - з посмішкою розповіла Леся нагадуючи, що ж за «актор " був на першому фото в колажі, що вона публікувала. Не обійшлося без демонстрації персикової ночнушки і досить примітного білизни:

"Леопард і стрази! Успіх успішний" - пише Леся.

Відзначимо, кілька днів тому зірка вирішила опублікувати серію кадрів з різними відомими чоловіками, причому не холостяками і заговорила про побачення:

"Давно хотіла запитати у вас! А якого чоловіка ви бачите поруч зі мною? 1. Професійний актор. 2. Телеведучий. 3. Мільярдер. 4. Водій маршрутки. 5. "Любитель тварин". 6. Айтішник?».

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