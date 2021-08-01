Телеведуча Леся Нікітюк після жарту про побачення з відомими особистостями вирішила похвалитися " зборами"
Всіляко намагаючись привернути увагу до себе, Нікітюк не обходиться без досить різких жартів. Останньою такою стала пропозиція шанувальникам вибрати їй залицяльника, з яким би вона відразу ж пішла на побачення. Причому серед представлених кадрів були і знамениті колеги, давно перебувають у відносинах.
Фанати оцінили жарт і написали безліч коментарів під постом, тому Нікітюк вирішила продовжити «забаву». У примірювальній телеведуча попросила допомогти їй вибрати вдалий лук для»зустрічі".
Внучка Софії Ротару насолоджується розкішним життям в Італії в обнімку з нареченим-мільйонером: "Слідуйте за мріями"
Переможець "Голосу країни" Лазановський показав, що було після його освідчення в коханні Нікітюк: "Вона..."
Переможниця "Холостяка" Ульянова розкрила правду про стосунки з Олегом Кензовим: "У нас з ним..."
Яна Глущенко з "Дизель шоу" показала красеня-чоловіка, "осідлавши" його на камеру: "Мій неймовірний..."
Українцям вирішено роздати по 2 тисячі гривень: стало відомо, кому чекати грошей
"Так, готуємося до побачення з професійним актором, вибираємо білизну, дівчатка?» - з посмішкою розповіла Леся нагадуючи, що ж за «актор " був на першому фото в колажі, що вона публікувала. Не обійшлося без демонстрації персикової ночнушки і досить примітного білизни:
"Леопард і стрази! Успіх успішний" - пише Леся.
Відзначимо, кілька днів тому зірка вирішила опублікувати серію кадрів з різними відомими чоловіками, причому не холостяками і заговорила про побачення:
"Давно хотіла запитати у вас! А якого чоловіка ви бачите поруч зі мною? 1. Професійний актор. 2. Телеведучий. 3. Мільярдер. 4. Водій маршрутки. 5. "Любитель тварин". 6. Айтішник?».
Раніше Politeka писала про переможець "Голосу країни" Лазановський публічно зізнався в коханні Лесі Нікітюк, відео: "вона надихає…".
Нагадаємо, що переможець "Голосу країни" Лазановський заїкнувся про весілля Нікітюк: "якщо Леся вибере...".
А ще Politeka повідомляла, що чоловік Дорофєєвої Дантес розбурхав Нікітюк "хижим" чином: "Містер Лео".