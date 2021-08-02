Телеведуча Леся Нікітюк оригінально відповіла чоловікові, розкритикував її ноги після останньої публікації

Леся вирішила відповісти коментатору, який образив її під останнім постом, причому Нікітюк зробила це вельми оригінально і не обійшлося без звичних жартів в її дусі. Після кадрів в мережі, які зірка представила день тому, користувачі буквально завалили зірку різними зверненнями.

"В ефірі рубрика: я маю дружину, двох дітей, але все одно продовжую розглядати Лесю Нікітюк. Цього разу в цю рубрику потрапляє чоловік, який під останнім постом стверджує, що у мене непобиртие ноги.

Чоловік, ну ви допускаєте думку, що ви повинні розглядати ноги своєї дружини? Давайте я вас заблокую, думаю ваша дружина після цього буде ставити свічку за здоров'я Лесі Іванівни " - посміялася Леся над коментарем.

На новому фото, яке і критикував чоловік, Леся здалася в "невидимому" купальнику. Красуня стояла біля берега водойми, взявши весло. Красуня вирішила спробувати SUB-Серфінг.

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