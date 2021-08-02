Телеведуча Леся Нікітюк здалася разом зі своїм меценатом

Як пише Politeka.net, Леся є популярною українською телеведучою. На Красуню підписані вже мільйони українців в Instagram. Дівчина стала відомою після виходу "Орла і Решки", після чого Нікітюк знялася в безлічі українських проектів. Красуня намагається регулярно наповнювати блог цікавим контентом.

На новому фото Леся показала свого пса Рафіка, якого називає меценатом. Нікітюк собаку так називає жартома, адже він у неї навіть заробляє.

"Хто тут?",- написала Леся.

На другому фото Леся вже була разом з Рафіком. Дівчина стояла в ночнушке перед дзеркалом, притискаючи мецената до грудей. На обличчі у Нікітюк можна помітити маску.

"А господиня не молодіє", - написала Леся під другою фотографією.

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