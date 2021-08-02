Телеведуча Леся Нікітюк здалася разом зі своїм меценатом
Як пише Politeka.net, Леся є популярною українською телеведучою. На Красуню підписані вже мільйони українців в Instagram. Дівчина стала відомою після виходу "Орла і Решки", після чого Нікітюк знялася в безлічі українських проектів. Красуня намагається регулярно наповнювати блог цікавим контентом.
На новому фото Леся показала свого пса Рафіка, якого називає меценатом. Нікітюк собаку так називає жартома, адже він у неї навіть заробляє.
"Хто тут?",- написала Леся.
Галкін похвалився господарством Пугачової і приголомшив одкровенням: "У нас в Одесі..."
Трагічно обірвалося життя відомого футболіста, з'явилися подробиці: загинув разом з братом
Екс-дружина Позитива в коротенькій сукні пустилася у відрив з Каменських на курорті: "Що не день, то свято"
Рідкісне фото юної "дружини" Олега Винника спливло в мережі, неможливо не закохатися: "Впізнали?"
48-річна Руслана на яхті заткнула за пояс Полякову і Гросу: "Сталевий прес тут тільки в однієї"
На другому фото Леся вже була разом з Рафіком. Дівчина стояла в ночнушке перед дзеркалом, притискаючи мецената до грудей. На обличчі у Нікітюк можна помітити маску.
"А господиня не молодіє", - написала Леся під другою фотографією.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією, адже в сторіс немає таких функцій.
Нагадаємо, Нікітюк гостро відповіла на критику її "волохатих" ніг після знімків у бікіні
А ще Politeka писала, що Нікітюк вперше відповіла на гучне зізнання в коханні переможця " Голосу країни"
Також Politeka повідомляла, що Леся Нікітюк блиснула дорогою білизною перед побаченням з відомим актором