Телеведущая Леся Никитюк показала счастливые кадры со своей племянницей

Леся Никитюк очень гордится своей семьей и часто публикует кадры, на которых позирует в компании родственников. Причем звезда обожает свою семью – недавно ее родители отпраздновали юбилей и артистка показала, как с размахом гуляли этот праздник.

На отдых звезда часто ездит также с племянницами, близкими и мамой с папой. Как видно, Леся души не чает в своих маленьких племянницах, ведь своих детей пока у теледивы нет, но она очень любит своих племянниц-красоток.

Каждый раз, когда Леся приезжает домой, она также проводит свободное время с девочками, задаривает их разными подарками и нередко шутит об этом в Стори.

Как видно на одном из последних совместных фото, с младшей племянницей Леся очень похожа, девочка растет настоящей красавицей.

Также Никитюк опубликовала фото со счастливой старшей племянницей Полиной и ее маленькой сестричкой. Примечательно, что обычно звезда старается тщательно оберегать своих родственников от внимания общественности, поэтому крайне редко публикует фото с ними, но кадрами с мамой и девочками делится в Сторисах чаще обычного.

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