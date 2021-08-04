Українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як проводить час на відпочинку

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою. Зараз красуня відпочиває в Чернівецькій області, звідки ділиться цікавими фото.

На нових кадрах Леся позувала в блузі і бікіні, забравшись на скутер. Красуня зав'язала блузу на животику, задерши її трохи. Як можна помітити, Нікітюк відпочивала в Чернівецькій області на березі Дністра.

"І скутер відразу подорожчав. Привіт вам з Міконоса", - написала Леся Нікітюк

Фанати відразу почали обговорювати фото:

"Скільки ж тепер коштує цей скутер?", "Бачу, ви відпочиваєте у нас на Дністрі. Тут є багато красивих місць"," треба було банан вибирати", " речі дорожчають від одного дотику... прям магія, потрібно і мені перестати багато готувати і їсти, щоб бути красунею як ви. Раптом магічні здібності будуть приходити не тільки на кухні", " З першого погляду подумала,що Оля Полякова) ніжки".



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