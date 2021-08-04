Українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як проводить час на відпочинку
Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою. Зараз красуня відпочиває в Чернівецькій області, звідки ділиться цікавими фото.
На нових кадрах Леся позувала в блузі і бікіні, забравшись на скутер. Красуня зав'язала блузу на животику, задерши її трохи. Як можна помітити, Нікітюк відпочивала в Чернівецькій області на березі Дністра.
"І скутер відразу подорожчав. Привіт вам з Міконоса", - написала Леся Нікітюк
Дочка Максима Галкіна "перетанцювала" внучку Пугачової: "Ліза - це щось!"
Пасажирські потяги зіткнулися лоб в лоб, є жертви: перші кадри трагедії в Чехії
Внучка Ротару в крихітному ліфі засвітила свої незасмаглі місця: "Час для..."
У Раді проговорилися про новий локдаун, озвучені терміни: "Ця зараза не піде"
Галкін похвалився господарством Пугачової і приголомшив одкровенням: "У нас в Одесі..."
Фанати відразу почали обговорювати фото:
"Скільки ж тепер коштує цей скутер?", "Бачу, ви відпочиваєте у нас на Дністрі. Тут є багато красивих місць"," треба було банан вибирати", " речі дорожчають від одного дотику... прям магія, потрібно і мені перестати багато готувати і їсти, щоб бути красунею як ви. Раптом магічні здібності будуть приходити не тільки на кухні", " З першого погляду подумала,що Оля Полякова) ніжки".
Нагадаємо, Нікітюк забавно підколола Каменських, вип'ятила свій " горішок"
А ще Politeka писала, що Леся Нікітюк нарвалася на хвилю підколів через фотосесію серед соняшників
Також Politeka повідомляла, що переможець "Голосу країни" Лазановський після флірту з Нікітюк засвітився з іншою знаменитою блондинкою