Украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как проводит время на отдыхе
Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Сейчас красотка отдыхает в Черновицкой области, откуда делится интересными фото.
На новых кадрах Леся позировала в блузе и бикини, забравшись на скутер. Красотка завязала блузу на животике, задрав ее немного. Как можно заметить, Никитюк отдыхала в Черновицкой области на берегу Днестра.
"И скутер сразу подорожал. Привет вам из Миконоса", - написала Леся Никитюк
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Фанаты сразу начали обсуждать фото:
"Сколько же теперь стоит этот скутер?", "Вижу, вы отдыхаете у нас на Днестре. Тут есть много красивых мест", "Надо было банан выбирать", "Вещи дорожают от одного прикосновения… прям магия, нужно и мне перестать много готовить и есть, чтобы быть красоткой как Вы. Вдруг магические способности будут приходить не только на кухне", "С первого взгляда подумала, что Оля Полякова) ножки"
Напомним, Никитюк забавно подколола Каменских, выпятившую свой "орешек"
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