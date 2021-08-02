Победитель 11 сезона "Голосу країни" Сергей Лазановский засветился в компании знаменитой блондинки

Как пишет Politeka.net, уже долгое время молодой артист говорит в сети о своей любви к Лесе Никитюк. Недавно 26-летний парень даже посвятил песню телеведущей, которая называлась «Я кохаю». Шуточный интернет-флирт артистов начался после того, как Лазановский признался, что мечтает познакомиться с Никитюк.

На свежих фото артист засветился рядом с другой украинской телеведущей и певицей Верой Кекелией. Артистка, как и Лазановский, в свое время принимала участие в вокальном шоу «Голос країни». Выглядел артист рядом со звездой воодушевленным.

«Приятная встреча с @kekeliavera. Пока в дороге, то немного воспоминаний. Как думаешь, куда направляюсь?», - подписал фото артист.

В комментариях ему оставили массу отзывов.

«Вау, круто», «Ну куда бы ни направлялся, счастливого пути!», «Красивые», «Невероятные», «Милашки», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Сергей Лазановский признался в любви известной телеведущей, видео: "Она вдохновляет…".

Ранее Politeka писала, что Сергей Лазановский показал, что произошло после его признания в любви Никитюк.

А еще Politeka сообщала, что Сергей Лазановский заговорил о свадьбе Никитюк: "Если Леся выберет...".