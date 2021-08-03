Телеведуча Леся Нікітюк показала щасливі кадри зі своєю племінницею

Леся Нікітюк дуже пишається своєю сім'єю і часто публікує кадри, на яких позує в компанії родичів. Причому зірка обожнює свою сім'ю-нещодавно її батьки відсвяткували ювілей і артистка показала, як з розмахом гуляли це свято.

На відпочинок зірка часто їздить також з племінницями, близькими і мамою з татом. Як видно, Леся душі не чує в своїх маленьких племінницях, адже своїх дітей поки у теледіви немає, але вона дуже любить своїх племінниць-красунь.

Кожен раз, коли Леся приїжджає додому, вона також проводить вільний час з дівчатками, задаровує їх різними подарунками і нерідко жартує про це в сторі.

Як видно на одному з останніх спільних фото, з молодшою племінницею Леся дуже схожа, дівчинка росте справжньою красунею.

Також Нікітюк опублікувала фото зі щасливою старшою племінницею Поліною та її маленькою сестричкою. Примітно, що зазвичай зірка намагається ретельно оберігати своїх родичів від уваги громадськості, тому вкрай рідко публікує фото з ними, але кадрами з мамою і дівчатками ділиться в Сторісах частіше звичайного.

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