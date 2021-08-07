Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк эмоционально рассказала о расставании со своим любимым меценатом
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк стала активным пользователем сети и всегда привлекает внимание к себе благодаря весьма ярким фото. Нередко Леся выставляет напоказ и свою жизнь, кадры без ретуши и просто снимки своего любимца.
Поскольку Леся часто показывала домашнего любимца Рафика в сети, она даже завела ему страницу в Инстаграм и теперь нередко говорит о нем в своих постах. В этот раз Никитюк эмоционально прощалась с собачкой, так как снова уезжает.
«Друга поцеловала, корма оставила и поехала и поехала☺️ Как же трудно его оставлять😭🥺» - пишет Никитюк под постом.
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«Красивая какая 😍; Гарнюни😍; Милахи😍; Как я вас понимаю 😢; Я люблю всех собак, обожаю свою !!!; С таким то кормом он в надежных руках!; 😍Классные!; какие же вы милахи ; Как вы похожи🙌; 😍 красавица».
Как призналась Никитюк ранее, несколько месяцев назад в ее жизни наступили перемены, ведь домашний любимец Рафаэль получил настоящую работу.
«Он будет лицом корма. И он будет меценатом - раз в месяц он будет развозить этот корм в приюты. То есть уже сам зарабатывает деньги», - рассказала ведущая в Инстаграм.
Отметим, есть у Рафика и собственная страница в Инстаграм, к тому же очень популярная. За жизнью песика-блогера следят несколько десятков тысяч пользователей сети.
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