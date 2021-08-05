Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала о неожиданном и приятном для нее достижении

Леся Никитюк на отдыхе рассказала о необычном и приятном для себя достижении. Как оказалось, Никитюк стала второй в рейтинге Top Instagram Influencers in Ukraine. Причем вторым человеком после Президента Владимира Зеленского.

Свой пост артистка сопроводила также кадром с сайта с топом, о котором решила рассказать, и кадром из отдыха.

«Черт побери ... мне очень приятно! Спасибо мои #Лепідписники вы у меня самые добрые и самые фартовые в мире! А еще у вас никогда не будет проблем, потому что моя страница фартовая и приносит удачу! Обнимон» - написала Никитюк под кадром, на котором позировала в маленьком бикини.

Поклонники сразу ответили на новость и снимок Леси:

«Поздравляю, за это надо срочно выпить; Красивый купальник. Какой бренд?; 😂 первая леди Ле; Леся и что теперь, в президенты?; Ким Кардашьян в шоке🔥; Леся😍Крутезная панночка🔥; все на высоте, ты это заслужила; Только в президенты не идите; Красавица и умница!!! Это справедливый рейтинг!!!!; Лучше бы о детях задумалась, все-таки не молодеешь со временем».

Ранее Politeka писала, что Леся Никитюк засветилась со своей юной копией: сходство поразительное.

Напомним, что Леся Никитюк в шелковой ночной рубашке прижала к груди своего мецената: "Не молодеет".

А еще Politeka сообщала, что Никитюк в мини-бикини перепутали с Поляковой через горячее фото на скутере: "С первого взгляда...".