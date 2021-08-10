Популярная украинская ведущая Леся Никитюк впечатлила образом в маленьком розовом купальнике
Леся Никитюк только вернулась с одно отдыха, как тут же отправилась на другой. В первый же день отпуска телеведущая успела отличиться, ведь блеснула лишним.
В маленьком розовом бикини без завязок Леся открыто продемонстрировала формы, удивляя смелостью с непривычного ракурса. Причем в бассейне с видом на красивый пляж Никитюк покрутилась перед камерой, чтобы еще больше обратить внимание на кокетливый вид.
Пользователи были сражены смелым решением телеведущей, едва прикрывшей свои достоинства:
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«Хочу доверять людям, как она своему купальнику; Да это же опасный купальник); Леся, вы забыли купальник и повязали шарфик? Интересное решение; Ну шикарна же, ну !!!!; Богиня❤️; Купальник- да😮.Зачем вообще эти две полосочки😂; мои глаза ослепли от вашего сияния; Купальник ненадёжный😂; Фигура лучше, чем у Ирины Шейк👌» - пишут в сети.
Напомним, взволнованная Никитюк сообщила о расставании со своим меценатом.
Как сообщала Politeka, Никитюк в крошечном бикини похвасталась необычным достижением.
Также Politeka писала, что задаренная цветами Леся Никитюк нашла "способ" забеременеть.