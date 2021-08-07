Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк емоційно розповіла про розставання зі своїм улюбленим меценатом

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк стала активним користувачем мережі і завжди привертає увагу до себе завдяки досить яскравим фото. Нерідко Леся виставляє напоказ і своє життя, кадри без ретуші і просто знімки свого улюбленця.

Оскільки Леся часто показувала домашнього улюбленця Рафіка в мережі, вона навіть завела йому сторінку в Instagram і тепер нерідко говорить про нього в своїх постах. Цього разу Нікітюк емоційно прощалася з собачкою, так як знову їде.

"Друга поцілувала, корми залишила і поїхала і поїхала️ ️ як же важко його залишати😭 🥺" - пише Нікітюк під постом.

Користувачі відповідають:

"Красива яка 😍; гарнюні😍; Милахи😍; як я вас розумію 😢; я люблю всіх собак, обожнюю свою !!!; З таким то кормом він в надійних руках!; 😍Класні!; які ж ви милі; як ви схожі🙌; 😍 красуня».

Як зізналася Нікітюк раніше, кілька місяців тому в її житті настали зміни, адже домашній улюбленець Рафаель отримав справжню роботу.

"Він буде обличчям корму. І він буде меценатом - раз на місяць він буде розвозити цей корм в притулки. Тобто вже сам заробляє гроші", - розповіла ведуча в Instagram.

Відзначимо, є у Рафіка і власна сторінка в Instagram, до того ж дуже популярна. За життям песика-блогера стежать кілька десятків тисяч користувачів мережі.

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