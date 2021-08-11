Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала фанатам, почему улетела в Португалию

Как пишет Politeka.net, 33-летняя телеведущая, которая прославилась благодаря выступлению в программе "Рассмеши комика" на днях улетела на отдых в автономный регион Мадейра в Португалии. Заметим, что именно в муниципалитете Фуншал, столице Мадейры, родился культовый футболист Криштиану Роналду.

Леся Никитюк с юмором рассказала, что как только узнала, что на острове будет Роналду, то через час собралась и улетела в Португалию. Позже Никитюк сказала, что, отдыхая на острове, одной из ее целей является шопинг в магазине сестры Криштиану Роналду, где продается все с символикой футболиста.

"Самое важное место, к которому мы готовились и ради чего мы собственно приехали – это магазин сестры Криштиану Роналду, в который я иду шопиться", - рассказала Никитюк.

Звезда отметила, что в магазине "CR7" продается все с символикой легендарного футболиста, "от трусов до обуви".

Ранее Politeka писала, что Никитюк в розовом бикини слишком раскрепостилась в бассейне: "да это же опасный купальник!".

Напомним, что Никитюк, полетев на" свидание "с футболистом, оконфузилась в экстремальном купальнике:" выпала...".

A еще Politeka сообщала, что взволнованная Никитюк сообщила о расставании со своим меценатом: "Как же тяжело...".