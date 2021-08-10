Ведуча Леся Нікітюк захопила соковитою фотосесією з сонячної Мадейри

Так, 33-річна телезірка, яку всі пам'ятають і люблять за такими шоу, як "Орел і решка", "Хто зверху?" та "Lе маршрутка", знаходиться зараз в Португалії, передає Politeka.net.

Леся активно ділиться з шанувальниками, як проходить її відпустка. У новому пості в Instagram довгонога красуня показала, як розслабляється у відкритому басейні на даху будівлі. Крім фантастичного пейзажу, неможливо не віддати належне купальнику Нікітюк. Замість ліфа, дівчина обтягнула округлості стрічками.

"Найстаріший курорт Європи, і наймолодша на ньому😁 🍾", - підписала кадри Леся.



Користувачі кинулися коментувати побачене. Деякі покепкували з її вбрання, мовляв, це вже занадто:

"Русалонька🔥🔥"

"🔥 Богиня Леся"

"Ц*ця випала трішки 😂"

"Гарного відпочинку, приємних вражень!!! ❤️"

"Небезпечний купальник)"

"Леся, ви забули купальник і зав'язали шарфик? цікаве рішення😂"

Примітно, що по прибуттю на Мадейру, Нікітюк розкрила "справжню" причину відльоту. Ведуча у своїй традиційній іронічній манері повідомила, що як тільки дізналася, що тут відпочиватиме відомий футболіст Кріштіану Роналду, відразу ж влізла в "тісну" сукню і стрибнула в літак.

Нагадаємо, схвильована Нікітюк повідомила про розставання зі своїм меценатом.

Як повідомляла Politeka, Нікітюк в крихітному бікіні похвалилася незвичайним досягненням.

Також Politeka писала, що задарена квітами Леся Нікітюк знайшла "спосіб" завагітніти.