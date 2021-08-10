Ведущая Леся Никитюк восхитила сочной фотосессией из солнечной Мадейры
Так, 33-летняя телезвезда, которую все помнят и любят по таким шоу, как "Орел и решка", "Хто зверху?" и "Lе маршрутка", находится сейчас в Португалии, передает Politeka.net.
Леся активно делится с поклонниками, как проходит ее отпуск. В новом посте в Инстаграм длинноногая красотка показала, как расслабляется в открытом бассейне на крыше здания. Кроме фантастического пейзажа, невозможно не отдать должное купальнику Никитюк. Вместо лифа, девушка обтянула округлости лентами.
"Самый старый курорт Европы, и самая молодая на нём😁🍾", - подписала кадры Леся.
Пользователи кинулись комментировать увиденное. Некоторые посмеялись над ее нарядом, мол, это уже слишком:
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"Русалочка🔥🔥🔥"
"🔥 Богиня Леся"
"С*ся выпала чуточку 😂"
"Хорошего отдыха, приятных впечатлений!!! ❤️"
"Опасный купальник)"
"Леся, Вы забыли купальник и завязали шарфик? интересное решение😂"
Примечательно, что по прибытию на Мадейру, Никитюк раскрыла "настоящую" причину отлета. Ведущая в своей традиционной иронической манере сообщила, что как только узнала, что здесь будет отдыхать известный футболист Криштиану Роналду, сразу же влезла в "тесное" платье и прыгнула в самолет.
Напомним, взволнованная Никитюк сообщила о расставании со своим меценатом.
Как сообщала Politeka, Никитюк в крошечном бикини похвасталась необычным достижением.
Также Politeka писала, что задаренная цветами Леся Никитюк нашла "способ" забеременеть.