Ведущая Леся Никитюк восхитила сочной фотосессией из солнечной Мадейры

Так, 33-летняя телезвезда, которую все помнят и любят по таким шоу, как "Орел и решка", "Хто зверху?" и "Lе маршрутка", находится сейчас в Португалии, передает Politeka.net.

Леся активно делится с поклонниками, как проходит ее отпуск. В новом посте в Инстаграм длинноногая красотка показала, как расслабляется в открытом бассейне на крыше здания. Кроме фантастического пейзажа, невозможно не отдать должное купальнику Никитюк. Вместо лифа, девушка обтянула округлости лентами.

"Самый старый курорт Европы, и самая молодая на нём😁🍾", - подписала кадры Леся.



Пользователи кинулись комментировать увиденное. Некоторые посмеялись над ее нарядом, мол, это уже слишком:

"Русалочка🔥🔥🔥"

"🔥 Богиня Леся"

"С*ся выпала чуточку 😂"

"Хорошего отдыха, приятных впечатлений!!! ❤️"

"Опасный купальник)"

"Леся, Вы забыли купальник и завязали шарфик? интересное решение😂"

Примечательно, что по прибытию на Мадейру, Никитюк раскрыла "настоящую" причину отлета. Ведущая в своей традиционной иронической манере сообщила, что как только узнала, что здесь будет отдыхать известный футболист Криштиану Роналду, сразу же влезла в "тесное" платье и прыгнула в самолет.

Напомним, взволнованная Никитюк сообщила о расставании со своим меценатом.

Как сообщала Politeka, Никитюк в крошечном бикини похвасталась необычным достижением.

Также Politeka писала, что задаренная цветами Леся Никитюк нашла "способ" забеременеть.