Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк полетела на отдых на остров Мадейра
Как пишет Politeka.net, 33-летняя Леся Никитюк, которая прославилась после выступления на юмористическом шоу "Рассмеши комика", улетела на отдых в автономного региона Мадейра в Португалии.
Об отдыхе на острове Леся много рассказывает в своем Instagram. Звезда публикует различные фото и видео, на которых показывает свой досуг в Португалии. Так, недавно Леся показывала підписникам, какие деликатесы она уже успела попробовать, а в этот раз телеведущая решила пошутить и показала, как "поправилась" на шикарном отдыхе.
"Культурный отдых и никакого мошенничества", - говорит Леся и специально надувает живот, чтобы пошутить о том, что она сильно располнела на Мадейре.
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Никитюк была одета в маленький розовый купальник, который уже успели пообсуждать в сети, соломенную шляпу и очки.
Ранее Politeka писала, что Никитюк оконфузилась в платье с разрезами во время фотосессии на яхте: "очень старались...".
Напомним, что Леся Никитюк попала впросак, переборщив с фотошопом: "неестественно большая".
A еще Politeka сообщала, что Никитюк случайно засветила лишнее, отдыхая на яхте не в купальнике: "Ну как можно быть такой...".