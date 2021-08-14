Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк полетіла на відпочинок до Португалії
Як пише Politeka.net, 33-річна Леся Нікітюк, яка запам’яталася українцям як ведуча розважальної програми "Хто зверху?" розом з Сергієм Притулою, днями полетіла на відпочинок до автономного регіону Мадейра, що в Португалії.
Леся активно ділиться світлинами та відео з Мадейри у своєму Instagram, де на неї підписано майже чотири мільйони людей.
Так, Леся опублікувала чотири нові світлини, де позує на яхті у незвичному рожевому купальнику.
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"Є три речі які ви мали зробити сьогодні обов’язково:
1. Прокинутись
2. Заробити грошей на Мадейру!
3. Вибрати Лесі фотку😁 1,2,3,4?👇🏻👇🏻👇🏻", - написала Нікітюк.
Так, фанати запідозрили улюблену телеведучу в тому, що вона зловживає фотошопом та написали багато коментарів.
"1, а 4 —лютий фотошоп", "На останній фотошоп🤔😹", "А нащо фотошоп? 😢", "На 4 перебір с фотошопом) попа велика😮", "Оце так сфотошопила😂😂", "#4 фото, але якась там попа неприродньо велика, на попередніх фото ніби менша. Але може то такий ракурс. Тим не менше, дуже гарна", - пишуть фанати Лесі.
Рaніше Politeka писaлa, що Нікітюк блиснула фігурою на тлі океану, прийнявши небезпечну позу: "Яхту не зламай".
Нaгaдaємо, що новий учасник "Танців з зірками" розривається між Поляковою і Нікітюк: "А Могилевську слабо?".
A ще Politeka повідомлялa, що Леся Нікітюк потрапила в неприємну ситуацію на курорті, засвітивши зайве: "Взагалі-то це спеціальне...".