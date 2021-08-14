Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк полетела на отдых в Португалию
Как пишет Politeka.net, 33-летняя Леся Никитюк, которая запомнилась украинцам как ведущая развлекательной программы " Кто сверху?"вместе с Сергеем Притулой, на днях улетела на отдых в автономного региона Мадейра в Португалии.
Леся активно делится фотографиями и видео из Мадейры в своем Instagram, где на нее подписано почти четыре миллиона человек.
Так, Леся опубликовала четыре новых фотографии, где позирует на яхте в необычном розовом купальнике.
Дочка Пугачевой Орбакайте засветила загорелого мужа-красавца на отдыхе: "Похож на мексиканского барона"
В Минздраве сообщили тревожные данные по коронавирусу: есть антирекорд штамма "Дельта"
Жара даст украинцам передохнуть, но часть страны накроют дожди и грозы: что уготовила пятница 13-е
Дочь Эллерта жестко высказалась о возможном примирении папы с "холостячкой" Мишиной: "Очень смешно!"
В Раде проговорились о новом локдауне, названы сроки: "Эта зараза не уйдет"
"Есть три вещи которые вы должны были сделать сегодня обязательно:
1. Проснуться
2. Заработать денег на Мадейру!
3. Выбрать Лесе фотку и 1,2,3,4?"- написала Никитюк.
Так, фанаты заподозрили любимую телеведущую в том, что она злоупотребляет фотошопом и написали много комментариев.
"1, а 4 —февраль фотошоп", "на последний фотошоп", " а зачем фотошоп? 😢 ", "На 4 перебор с фотошопом) попа большая😮"," вот так сфотошопила", " #4 фото, но какая-то там попа неестественно большая, на предыдущих фото вроде меньше. Но может то такой ракурс. Тем не менее, очень красивая", - пишут фанаты Леси.
Ранее Politeka писала, что Никитюк блеснула фигурой на фоне океана, приняв опасную позу: "Яхту не сломай".
Напомним, что новый участник "Танцев со звездами" разрывается между Поляковой и Никитюк: "А Могилевскую слабо?".
A еще Politeka сообщала, что Леся Никитюк попала в неприятную ситуацию на курорте, засветив лишнее: "Вообще-то это специальное...".