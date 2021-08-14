Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк полетела на отдых в Португалию

Как пишет Politeka.net, 33-летняя Леся Никитюк, которая запомнилась украинцам как ведущая развлекательной программы " Кто сверху?"вместе с Сергеем Притулой, на днях улетела на отдых в автономного региона Мадейра в Португалии.

Леся активно делится фотографиями и видео из Мадейры в своем Instagram, где на нее подписано почти четыре миллиона человек.

Так, Леся опубликовала четыре новых фотографии, где позирует на яхте в необычном розовом купальнике.

"Есть три вещи которые вы должны были сделать сегодня обязательно:

1. Проснуться

2. Заработать денег на Мадейру!

3. Выбрать Лесе фотку и 1,2,3,4?"- написала Никитюк.

Так, фанаты заподозрили любимую телеведущую в том, что она злоупотребляет фотошопом и написали много комментариев.

"1, а 4 —февраль фотошоп", "на последний фотошоп", " а зачем фотошоп? 😢 ", "На 4 перебор с фотошопом) попа большая😮"," вот так сфотошопила", " #4 фото, но какая-то там попа неестественно большая, на предыдущих фото вроде меньше. Но может то такой ракурс. Тем не менее, очень красивая", - пишут фанаты Леси.

Ранее Politeka писала, что Никитюк блеснула фигурой на фоне океана, приняв опасную позу: "Яхту не сломай".

Напомним, что новый участник "Танцев со звездами" разрывается между Поляковой и Никитюк: "А Могилевскую слабо?".

A еще Politeka сообщала, что Леся Никитюк попала в неприятную ситуацию на курорте, засветив лишнее: "Вообще-то это специальное...".