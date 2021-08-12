У новому сезоні шоу "Танці з зірками" візьме участь гуморист Іван Люленов, який тримає інтригу, хто стане його парою на паркеті

Комік і капітан команди "Стоянівка" в "Лізі сміху" буде змагатися з зірками шоу-бізнесу, пише Politeka.net. Відомо, що в п'ятому сезоні візьмуть участь Джамала, Олександра Зарицька, Євгенія Власова, артисти Олег Фагот Михайлюта, Олексій Суровцев та інші.

Сезон планується випустити вже цієї осені і зараз йде активна підготовка. А Люленов підігріває інтерес до проекту в своєму Instagram.

Комік опублікував жартівливі фото, на яких він нібито "розривається", з ким буде танцювати: з Лесею Нікітюк, Олею Поляковою та іншими зірками і навіть предметами.

"НЕ МОЖУ ВИЗНАЧИТИСЯ З КИМ ТАНЦЮВАТИ.

Напишіть в коментарях ВАШ варіант👇 👇 👇", - зазначив Іван.

Публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів.

"З Яною Заєць або з Яною Цибульською, або з Сахневич. А хто взагалі буде з партнерок?) ", "Могилевську слабо?) ", "Жодного разу не фотошоп😂 😂 😂 так натурально виглядає", " мені здається драбина ідеально виглядає з тобою)", "з Ласточкіним Давай😂", "ймовірно, що драбина. З нею буде дуже ефектно", - написали користувачі Мережі.