Украинский юморист Иван Люленов, звезда "Ліги сміху" и новый участник "Танців з зірками" Иван Люленов поделился историей

Как пишет Politeka.net, Иван Люленов является известным украинским юмористом, звездой "Ліги Сміху". Недавно шоумен заявил, что будет участвовать в новом сезоне "Танців з зірками". Не забывает красавчик и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых сторис, которые Иван опубликовал в Инстаграм, шоумен был раздет. Люленов рассказал, что произошло во время выступления:

"Ребят, расскажу историю, которая случилась сегодня на выступлении. Кто был в "Ребре", те повеселились и увидели это в живую. Короче, самое необычное, что со мной случалось, посреди выступления вышла маленькая девочка, ребенок, на сцену, представляете? И не мешала мне, ну просто пришла. Не знаю, ей некуда было идти. Ее родителей не было в зале, они были на улице. Она говорит: "Они на улице, а я решила зайти, вот зашла". Я говорю: "Садись возле того мужчины, он тебя не будет трогать". Она села и я сказал, чтобы она смеялась когда будет смешно и она смеялась над всеми словами и мешала немножко".

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