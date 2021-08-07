Артист рассказал, что пока не знает, с кем будет танцевать

Известный комик Иван Люленов из "Лиги смеха" рассказал о своем участии в "Танцях з зірками"

Как сообщает Politeka.net, известный молдавский комик Иван Люленов, который прославился в Украине своим участием в юмористическом шоу "Лига Смеха", недавно объявил, что стал участником нового сезона "Танців з зірками". В эфире шоу "Твій день" на "1+1" парень рассказал о волнении перед участием в танцевальном шоу, а также раскрыл секрет победы.

По словам Ивана, "Танцы со звездами", это не о танцах, а о личностях, важно быть настоящим. "Этот проект – это большой стресс для участников, и никто не сможет скрыть себя настоящего. И именно тот, кто будет настоящим, тот победит", - говорит комик.

Также Люленов рассказал, что пока не знает, кто станет его партнершей, но он хочет, чтобы она его любила. "Она должна меня любить, как партнера, поддерживать, но и честно указать на ошибки" – говорит артист.

Также он признался, что девушки у него нет, ведь он хочет, чтобы все было по-честному, по любви.

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