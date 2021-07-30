Названо имя еще одного участница шоу "Танці з зірками", им стал актер Константин Войтенко

Как сообщает Politeka.net, в команде звезд, которые выйдут на паркет главного танцевального проекта страны "Танці з зірками" пополнение – новый участник заявил о себе. На странице в Instagram актер и шоумен Костя Войтенко опубликовал забавное видео, тем самым приняв эстафету и подтвердив свое участие в шоу.

В ролике Костя появился с густой бородой в образе то ли старца, то ли монаха. Он размышляет о том, что сниматься в кино хорошо, но всегда мечтал попробовать танцевать. В какой-то момент рядом с актером появляются три персонажа, которые передают артисту послание от Ивана Люленова.

"Танцы со звездами. Я принимаю #танциззиркамиchallenge от Ивана Люленова и бросаю вызов @ k.a.d.n.a.y. Встретимся на паркете "Танцев со звездами"!", - подписал забавное видео Войтенко. Надо сказать, что многие друзья поддержали Костю в комментариях. Незамедлительной была и реакция телеведущей Леси Никитюк, которая в свое время тоже была участницей танцевального шоу. Она забавно написала: "Ойойойойой".

Напомним, Участница нового сезона "Танці з зірками" похудела на 30 килограммов, как она теперь выглядит: "Минус 14 см. в талии".

Как сообщала Politeka, Новый сезон "Танців з зірками", стали известны имена участников: "Ну все, точно буду смотреть".

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