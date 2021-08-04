Евгений Кошевой из "Квартал 95" отреагировал на участие Ивана Люленова из "Ліги сміху" в "Танцях з зірками"

Как пишет Politeka.net, Иван Люленов является известным украинским юмористом, звездой "Ліги Сміху". Как оказалось, шоумен решил пойти на проект "Танці з зірками", о чем написал в социальной сети Инстаграм.

"ТО ВЫ ЗНАЕТЕ ПРО СЕКСУАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД???

*Мы снимали это в лесу, на мне были сапоги из ZARA , не похожие на сапоги натурала. Я в них ходил, снимался, а на видео мою голову показали.

И режиссер на площадке сказал: «Сделай мне взгляд продавца обуви!»

Получилось?))", - написал Иван.

Фанаты посмотрели видео более 11 тысяч раз и написали комментарии:

"Очень круто", "Интересно за тобой наблюдать как за Мохнатиком, на глазах становишься популярнее, так держать, очень рада за тебя и буду болеть всегда, потому что ты очень искренний, талантливый и смешной", "Ахаха, блин, я тебя обожаю".

Евгений Кошевой решил отреагировать на эту новость:

"Поддерживаем поход друга Ивана Люленова".

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