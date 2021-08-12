В новом сезоне шоу "Танці з зірками" примет участие юморист Иван Люленов, который держит интригу, кто станет его парой на паркете
Комик и капитан команды «Стояновка» в «Лиге Смеха» будет соперничать со звездами шоу-бизнеса, пишет Politeka.net. Известно, что в пятом сезоне примут участие Джамала, Александра Зарицкая, Евгения Власова, артисты Олег Фагот Михайлюта, Алексей Суровцев и другие.
Сезон планируется выпустить уже этой осенью и сейчас идет активная подготовка. А Люленов подогревает интерес к проекту в своем Инстаграм.
Комик опубликовал шутливые фото, на которых он якобы "разрывается", с кем будет танцевать: с Лесей Никитюк, Олей Поляковой и другими звездами и даже предметами.
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"НЕ МОГУ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С КЕМ ТАНЦЕВАТЬ.
НАПИШИТЕ В КОММЕНТАРИЯХ ВАШ ВАРИАНТ 👇👇👇", - отметил Иван.
Публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев.
"С Яной Заяц или с Яной Цыбульской, или с Сахневич. А кто вообще будет с партнерш?)", "Могилевскую слабо?)", "Ни разу не фотошоп😂😂😂 Так натурально выглядит", "мне кажется стремянка идеально смотрится с тобой)", "С Ласточкиным давай😂", "Вероятно, что стремянка. С ней будет очень эффектно 🔥", - написали пользователи сети.
Напомним, юморист из "Лиги Смеха" "рассорил" украинцев, став участником шоу "Танці з зірками"
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