В новом сезоне шоу "Танці з зірками" примет участие юморист Иван Люленов, который держит интригу, кто станет его парой на паркете

Комик и капитан команды «Стояновка» в «Лиге Смеха» будет соперничать со звездами шоу-бизнеса, пишет Politeka.net. Известно, что в пятом сезоне примут участие Джамала, Александра Зарицкая, Евгения Власова, артисты Олег Фагот Михайлюта, Алексей Суровцев и другие.

Сезон планируется выпустить уже этой осенью и сейчас идет активная подготовка. А Люленов подогревает интерес к проекту в своем Инстаграм.

Комик опубликовал шутливые фото, на которых он якобы "разрывается", с кем будет танцевать: с Лесей Никитюк, Олей Поляковой и другими звездами и даже предметами.

"НЕ МОГУ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С КЕМ ТАНЦЕВАТЬ.

НАПИШИТЕ В КОММЕНТАРИЯХ ВАШ ВАРИАНТ 👇👇👇", - отметил Иван.

Публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев.

"С Яной Заяц или с Яной Цыбульской, или с Сахневич. А кто вообще будет с партнерш?)", "Могилевскую слабо?)", "Ни разу не фотошоп😂😂😂 Так натурально выглядит", "мне кажется стремянка идеально смотрится с тобой)", "С Ласточкиным давай😂", "Вероятно, что стремянка. С ней будет очень эффектно 🔥", - написали пользователи сети.