Відома українська ведуча Леся Нікітюк показала свою фігуру в яскравому купальнику під час прогулянки на яхті
Зараз знаменитість відпочиває на португальському острові Мадейра, насолоджуючись місцевими пляжами і океаном. У новому пості на своїй сторінці в Instagram Леся вирішила показати не тільки місцеві краси, але і свою вражаючу фігуру в купальнику. Про це пише Politeka.net.
У сторіз Нікітюк розповіла, що з друзями взяла на прокат яхту, проте під час їх прогулянки по «сапфіровому» океану пішов дощ. Втім, судячи з нових знімків, негода тривала недовго. На фото щосили світило сонце, а воді в океані виглядала яскраво-блакитною.
Нікітюк позувала на спеціальних сходинках на борту яхти, що дозволяють їй спуститися до води. Ведуча трималася за поперечину, а сама впевнено позувала на тлі хвиль в яскраво-рожевому купальнику-бікіні, відкидаючись назад.
"Є три речі, які ви повинні зробити сьогодні обов'язково: 1. Прокинутися 2. Заробити грошей на Мадейру! 3. Вибрати Лесі фотку", - підписала Нікітюк серію своїх фото, на яких продемонструвала фігуру в різних ракурсах.
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Шанувальники ведучої прийшли в захват від її поста.
"Це все круто вже вечір, у тебе нові фоточки а я ще не прокинулася план завалений", "Богиня", "яка ви красива", "Яхту не зламай", "на всіх фоточках ти дитинко хороша!", "На 4-й фото ну дуже видно що попу збільшила) навіщо?",- пишуть люди.
Нагадаємо, Леся Нікітюк потрапила в неприємну ситуацію на курорті, засвітивши зайве.
Як повідомляла Politeka, Нікітюк здивувала новою витівкою в бікіні на батьківщині Роналду.
Також Politeka писала, що Нікітюк переплюнула Ірину Шейк і скоро наздожене Каменських.