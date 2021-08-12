Відома українська ведуча Леся Нікітюк показала свою фігуру в яскравому купальнику під час прогулянки на яхті

Зараз знаменитість відпочиває на португальському острові Мадейра, насолоджуючись місцевими пляжами і океаном. У новому пості на своїй сторінці в Instagram Леся вирішила показати не тільки місцеві краси, але і свою вражаючу фігуру в купальнику. Про це пише Politeka.net.

У сторіз Нікітюк розповіла, що з друзями взяла на прокат яхту, проте під час їх прогулянки по «сапфіровому» океану пішов дощ. Втім, судячи з нових знімків, негода тривала недовго. На фото щосили світило сонце, а воді в океані виглядала яскраво-блакитною.

Нікітюк позувала на спеціальних сходинках на борту яхти, що дозволяють їй спуститися до води. Ведуча трималася за поперечину, а сама впевнено позувала на тлі хвиль в яскраво-рожевому купальнику-бікіні, відкидаючись назад.

"Є три речі, які ви повинні зробити сьогодні обов'язково: 1. Прокинутися 2. Заробити грошей на Мадейру! 3. Вибрати Лесі фотку", - підписала Нікітюк серію своїх фото, на яких продемонструвала фігуру в різних ракурсах.

Шанувальники ведучої прийшли в захват від її поста.

"Це все круто вже вечір, у тебе нові фоточки а я ще не прокинулася план завалений", "Богиня", "яка ви красива", "Яхту не зламай", "на всіх фоточках ти дитинко хороша!", "На 4-й фото ну дуже видно що попу збільшила) навіщо?",- пишуть люди.

Нагадаємо, Леся Нікітюк потрапила в неприємну ситуацію на курорті, засвітивши зайве.

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