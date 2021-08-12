Известная украинская ведущая Леся Никитюк показала свою фигуру в ярком купальнике во время прогулки на яхте

Сейчас знаменитость отдыхает на португальском острове Мадейра, наслаждаясь местными пляжами и океаном. В новом посте на своей странице в Инстаграм Леся решила показать не только местные красоты, но и свою впечатляющую фигуру в купальнике. Об этом пишет Politeka.net.

В сториз Никитюк рассказала, что с друзьями взяла на прокат яхту, однако во время их прогулки по «сапфировому» океану пошел дождь. Впрочем, судя по новым снимкам, непогода длилась недолго. На фото вовсю светило солнце, а воде в океане выглядела ярко-голубой.

Никитюк позировала на специальных ступеньках на борту яхты, позволяющих ей спуститься к воде. Ведущая держалась за перекладину, а сама уверенно позировала на фоне волн в ярко-розовом купальнике-бикини, откидываясь назад.

«Есть три вещи, которые вы должны сделать сегодня обязательно: 1. Проснуться 2. Заработать денег на Мадейру! 3. Выбрать Лесе фотку», - подписала Никитюк серию своих фото, на которых продемонстрировала фигуру в разных ракурсах.

Поклонники ведущей пришли в восторг от ее поста.

«Это все круто уже вечер, у тебя новые фоточки а я еще не проснулась план завален», «Богиня», «Какая вы красивая», «Яхту не сломай», «На всех фоточках ты детка хороша!», «На 4-й фото ну очень видно что попу увеличила) зачем?», - пишут люди.

Напомним, Леся Никитюк попала в неприятную ситуацию на курорте, засветив лишнее.

Как сообщала Politeka, Никитюк удивила новой выходкой в бикини на родине Роналду.

Также Politeka писала, что Никитюк переплюнула Ирину Шейк и скоро догонит Каменских.