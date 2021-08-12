Ведущая Леся Никитюк покуражилась перед камерой, блеснув формами в оригинальном купальнике

Так, 33-летняя звезда сейчас находится в Португалии, передает Politeka.net. Никитюк активно делится с поклонниками своими приключениями в солнечной Мадейре.

В частности, Леся устроила незабываемую фотосессию в открытом бассейне, расположенном на крыше здания. Блондинка в самых разнообразных ракурсах покуратилась перед камерой, демонстрируя со всех сторон стройную фигуру. На ней был необычный розовый купальник, верх которого выполнен из лент. Ткань "опасно" обтянула округлости Леси, но смелости девушки не занимать, что сразу же стало объектом горячих обсуждений в комментариях.

"Самый старый курорт Европы, и самая молодая на нём😁🍾", - говорится в подписи.

Пользователи сравнили Лесю со всемирно известной супермоделью Ириной Шейк, отметив, что украинка даже "получше". Кроме того, некоторые отмечают, что с такими темпами Никитюк скоро будет выставлять такие же откровенные фото, как и певица Настя Каменских. А последняя, как известно, пару раз вообще полностью раздевалась перед камерами.

"Купальник- да😮. Зачем вообще те две полоски? 😂"

"Хочу доверять людям, как она своему купальнику"



"Фигура лучше, чем у Ирины Шейк👌👌👌"

"Курорту повезло"

"Этот бассейн сейчас закипит)))"

"С таким купальником, вы точно выйдете там замуж за старого миллионера😎"

"Купальник только для инстаграма, пожалуй, а вот нырять в таком я бы не рискнула"

Напомним, Никитюк в розовом бикини слишком раскрепостилась в бассейне

Как сообщала Politeka, Никитюк, улетев на "свидание" с футболистом, оконфузилась в экстремальном купальнике

Также Politeka писала, что взволнованная Никитюк сообщила о расставании со своим меценатом