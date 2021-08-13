Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк викликала фурор ефектними кадрами з відпочинку

Як передає Politeka.net, знімками, зробленими в Португалії, зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Леся Нікітюк позувала в ефектній сукні на яхті. Наряд синього кольору розлітався на вітрі і практично зливався з водою. При цьому на одному з кадрів вітер підняв занадто високо, зробивши фото більш пікантним.

Фотографії Нікітюк викликали справжній фурор в мережі.

"Круті фото🔥", "Як красиво", "Ну як можна бути такою красунею", "повелителька морської стихії«,» Офігеть, як красиво", "сукня супер", "Ви Королева у всьому", "де Ді Капріо?", "Вау, неперевершена, ну прям як діамант", "кажуть, що ангелів не можна сфотографувати. Як вам це вдалося?", "Морська фея", "Вау, яка повітряна», «Боже, яка краса", "клас! Леся, дуже красиве фото! Ти молодець!", "Це неймовірно красиво", - пишуть в коментарях.

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