Популярная украинская ведущая Леся Никитюк впечатлила образом в ярком платье, который подобрала специально для встречи с культовым футболистом

Звезда поделилась в своем Инстаграм новым постом, в котором в свойственной ей шуточной манере рассказала о своем новом путешествии. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Леся сообщила, что прилетела на португальский остров Мадейра. При этом ведущая не могла не пошутить о том, что якобы готовится к встрече со знаменитым португальским футболистом Криштиану Роналду.

«Как только я узнала, что Криштиану Роналду в ближайшие дни будет на Мадейре, за час собрала вещи и прилетела сюда. Надела платье, накрасилась, стою и жду», - написала Никитюк.

На новых фото она позировала в обтягивающем ярко-зеленом платье с очень тесным лифом, который так и привлекал внимание к ее зоне декольте. Ведущая выглядела очень счастливой на фоне местных красот.

Поклонники не смогли пройти мимо ее поста.

«Леся, вам платье в груди не жмет?», «Ребят, кто-то видел кого-то лучше Леси? Вот и я нет», «Платье как у Лилии Ребрик и точно такая же резинка на волосах», «Красиво жить не запретишь!», «Норм жених, это даже лучше капитана дальнего плавания. И свекровь будет далеко», - пишут люди.

Напомним, взволнованная Никитюк сообщила о расставании со своим меценатом.

Как сообщала Politeka, Никитюк в крошечном бикини похвасталась необычным достижением.

Также Politeka писала, что задаренная цветами Леся Никитюк нашла "способ" забеременеть.