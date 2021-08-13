Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк произвела фурор эффектными кадрами с отдыха

Как передает Politeka.net, снимками, сделанными в Португалии, звезда поделилась на своей странице в Инстаграм.

Леся Никитюк позировала в эффектном платье на яхте. Наряд синего цвета разлетался на ветру и практически сливался с водой. При этом на одном из кадров ветер поднял слишком высоко, сделав фото более пикантным.

Фотографии Никитюк произвели настоящий фурор в Сети.

«Крутые фото🔥», «Как красиво», «Ну как можно быть такой красоткой», «Повелительница морской стихии», «Офигеть, как красиво», «Платье супер», «Вы Королева во всём», «Где Ди Каприо?», «Вау, непревзойденная, ну прям как бриллиант», «Говорят, что ангелов нельзя сфотографировать. Как вам это удалось?», «Морская фея», «Вау, какая воздушная», «Боже, какая красота», «Класс! Леся, очень красивое фото! Ты молодец!», «Это невероятно красиво», - пишут в комментариях.

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