Телеведуча Леся Нікітюк розповіла про свою невдачу на яхті

Зірка завоювала велику популярність після того, як стала ведучою шоу "Орел і Решка", передає Politeka.net. Пропрацювавши на проекті кілька років, Леся вирішила рухатися далі і зараз вона веде кілька інших шоу, а також часто сама в них бере участь.

До всього іншого, телеведуча активно веде Instagram, на який підписалися вже 3,7 мільйона користувачів мережі.

У новому пості зірка похвалилася відпочинком на розкішній яхті. Леся позувала в синій шовковій сукні з вирізами нагорі і довгим розрізом на спідниці. Вітер підняв спідничку телеведучої, засвітивши стегно.

Нікітюк зробила два фото, розповівши про свою невдачу, адже вітер притиснув сукню до спини, в результаті не вийшло ефектного кадру.

"Очікування-реальність💙", - написала зірка.

Майже за годину публікація зібрала десь 30 тисяч лайків і багато коментарів.

"Реальність красивіша 🦋 ви, напевно, дуже старалися 😅", " реальність крутіша 🔥", " Леся, ти все одно найкраща ❤️❤️❤️❤️❤️", "Леся, потрібно ставити проти вітру, а не за вітром😂 😂 😂", " я скажу так Свєтка в будь - якому вбранні богиня😍 😍 😍 🔥 👏", "Леся, обожнюю ваш гумор і самоіронію😂 😂 😂", - написали користувачі мережі.

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