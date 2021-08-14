Телеведущая Леся Никитюк рассказала о своей неудаче на яхте

Звезда завоевала большую популярность после того, как стала ведущей шоу "Орел и Решка", передает Politeka.net. Проработав на проекте несколько лет, Леся решила двигаться дальше и сейчас она ведет несколько других шоу, а также часто сама в них участвует.

Ко всему прочему, телеведущая активно ведет Инстаграм, на который подписались уже 3,7 миллиона пользователей сети.

В новом посте звезда похвасталась отдыхом на роскошной яхте. Леся позировала в синем шелковом платье с вырезами наверху и длинным разрезом на юбке. Ветер приподнял юбочку телеведущей, засветив бедро.

Никитюк сделала два фото, рассказав о своей неудачи, ведь ветер прижал платье к спине, в результате не вышло эффектного кадра.

"Ожидание-реальность💙", - написала звезда.

Примерно за час публикация собрала почти 30 тысяч лайков и много комментариев.

"Реальность красивее 🦋 вы, наверно, очень старались 😅", "Реальность круче 🔥", "Леся, ты все равно лучшая ❤️❤️❤️❤️❤️", "Леся, нужно ставить против ветра, а не по ветру 😂😂😂", "Я скажу так Светка в любом наряде БОГИНЯ 😍😍😍🔥👏", "Леся, обожаю ваш юмор и самоиронию 😂😂😂", - написали пользователи сети.

Напомним, что Леся Никитюк попала впросак, переборщив с фотошопом

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