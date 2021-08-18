Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк оказалась в центре разгула стихии
33-летняя Леся Никитюк, которая прославилась после выступления на юмористическом шоу "Рассмеши комика", также была ведущей проекта «Орел и Решка», поделилась новыми кадрами в Инстаграм, передает Politeka.net.
Телеведущая гостила в родном Хмельницком. И похоже, первую половину дня была хорошая погода. Но потом внезапно хлынул ливень и начался град. Леся Никитюк в это время как раз была за рулем авто.
«Боже ребята, посмотрите, как я еду. Это просто жесть! Париж потопает. Божечки, помоги», - говорила она.
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Отметим, стихия не спешит отступать с территории Украины. Синоптики предупреждают, что 18 августа в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях грозы, местами значительные дожди, град, шквалы 15-20 м / с. И уровень опасности, желтый.
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