Ведуча Леся Нікітюк заінтригувала свого колегу Сергія Притулу несподіваною заявою

Як відомо, зараз йдуть зйомки шоу "Україна має талант", суддями якого стали актриса й екс-"Холостячка" Ксенія Мішина, хореограф Женя Кот і шоумен Сергій Притула. Останній є близьким другом Лесі (вони навіть живуть по сусідству, в одному житловому комплексі) і колегою по цеху - ведуть разом шоу "Хто зверху?".

У своєму новому пості в Instagram Притула виставив фото зі світською левицею Машею Єфросиніною, що стала четвертим суддею, який з ефіру в ефір змінюється, передає Politeka.net.

"Маша Єфросиніна, ще прийдеш на "Україна має талант"?", - замість підпису Притула залишив питання.

Нікітюк, мабуть, приревнувала, першою прокоментувавши: "Я прийду😂".

Заінтригований Притула запитав у відповідь, глузуючи: "lesia_nikituk будеш фокуси показувати або співати?".

Леся вже нічого не відповіла, зате це зробили звичайні користувачі:

"танцювати☝💃😅"

"було б непогано🔥 🔥 🔥"

"буде фігню ліпити"

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