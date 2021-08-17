Ведущая Леся Никитюк заинтриговала своего коллегу Сергея Притулу неожиданным заявлением
Как известно, сейчас идут съемки шоу "Україна має талант", судьями которого стали актриса и экс-"Холостячка" Ксения Мишина, хореограф Женя Кот и шоумен Сергей Притула. Последний является близким другом Леси (они даже живут по соседству, в одном жилом комплексе) и коллегой по цеху - ведут вместе шоу "Хто зверху?".
В своем новом посте в Инстаграм Притула выставил фото со светской львицей Машей Ефросининой, ставшей четвертым судьей, который из эфира в эфир меняется, передает Politeka.net.
"Маша Ефросинина, еще придешь на "Україна має талант"?", - вместо подписи Притула оставил вопрос.
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Никитюк, по-видимому, приревновала, первой прокомментировав: "Я приду😂".
Заинтригованный Притула спросил в ответ, немного с издевкой: "lesia_nikituk будешь фокусы показывать или петь?".
Леся уже ничего не ответила, зато это сделали обычные пользователи:
"танцевать☝💃😅"
"было бы неплохо🔥🔥🔥"
"будет фигню лепить"
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