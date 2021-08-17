Ведущая Леся Никитюк заинтриговала своего коллегу Сергея Притулу неожиданным заявлением

Как известно, сейчас идут съемки шоу "Україна має талант", судьями которого стали актриса и экс-"Холостячка" Ксения Мишина, хореограф Женя Кот и шоумен Сергей Притула. Последний является близким другом Леси (они даже живут по соседству, в одном жилом комплексе) и коллегой по цеху - ведут вместе шоу "Хто зверху?".

В своем новом посте в Инстаграм Притула выставил фото со светской львицей Машей Ефросининой, ставшей четвертым судьей, который из эфира в эфир меняется, передает Politeka.net.

"Маша Ефросинина, еще придешь на "Україна має талант"?", - вместо подписи Притула оставил вопрос.

Никитюк, по-видимому, приревновала, первой прокомментировав: "Я приду😂".

Заинтригованный Притула спросил в ответ, немного с издевкой: "lesia_nikituk будешь фокусы показывать или петь?".

Леся уже ничего не ответила, зато это сделали обычные пользователи:

"танцевать☝💃😅"

"было бы неплохо🔥🔥🔥"

"будет фигню лепить"

Напомним, дочь Сергея Притулы сделала ему необычную татуировку, в Сети фурор: "Ты еще легко отделался"

A еще Politeka сообщала, что Леся Никитюк попала впросак, переборщив с фотошопом: "Неестественно большая"

A еще Politeka сообщала, что Ксения Мишина ловко поиграла с чувствами Кота и Сергея Притулы: "Давно не было..."