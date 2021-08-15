Украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала про свою поездку в Португалию

Как передает Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Ранее она вела программу "Орел и Решка", где объездила множество стран. Недавно Леся отправилась в отпуск в Португалию на остров Мадейра. Девушка активно ведет социальные сети и делится моментами из жизни с поклонниками.

На этот раз телеведущая поделилась новыми фотографиями на своей странице в Инстаграм. На них Леся в коротком голубом топе на фоне достопримечательностей острова Мадейра, на который недавно она отправилась отдыхать.

"Несколько фактов о Мадейру, о которых ведущая передачи НЕ знала

Банан это трава Оказывается !!!

Магеллан был португальцем!

Мадейра - это вино для туристов, местные его не пьют! Более ром в виде пунша, который производят сами.

Едина законная жена Колумба была с Мадейры!

Лапаш- коронное блюдо Мадейры и Да, я извиняюсь перед всеми лапашамы, которых съела и ставила в названии неправильный наголос (ударение на первый слог)

Рибу саблю (ешпаду) никто, даже рыбаки, никогда не видели живой! Она ловится на глубине и от давления, когда ее извлекают, его органы разрываются в середине. Достают рыбу из океана уже мертвой.", рассказала Леся Никитюк.

Ранее сообщалось, Леся Никитюк без стеснения показала как ее "разнесло" на элитном курорте: фото в купальнике

Также, Никитюк оконфузилась в платье с разрезами во время фотосессии на яхте: "Очень старались..."

Politeka рассказывала, Никитюк случайно засветила лишнее, отдыхая на яхте не в купальнике: «Ну как можно быть такой…»



