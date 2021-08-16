Телеведуча Леся Нікітюк показала себе на відпочинку, захопивши переможця "Голосу країни" Сергія Лазовського

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою. Красуня не залишила байдужим переможця "Голосу" Сергія Лазановського, який навіть запускав флешмоб, щоб знайти зустріч із зіркою. І Леся почула молодого співака, зазначивши, що все буде, як він захоче. Нікітюк також активно веде Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

Цього разу Леся опублікувала фото, на якому позувала в бікіні на тлі моря. Красуня поділилася парою знімків, демонструючи красу в чорно-білих кольорах.

"Понеділок-це завжди ЧБ", - написала Леся.

Фанати, включаючи переможця" Голосу " Лазановського, поставили понад 44 тисячі лайків і написали коментарі:

"Це дуже красиво", "Ох і красива", "Ну Афродіта, слів немає", "та заберіть її хто-небудь від таких красот, тут починає вже жаба тиснути))", "згодна, іноді так буває, хочеться ще неділю продовжити", "як приємно бачити натуральну красу".

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