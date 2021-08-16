Телеведущая Леся Никитюк показала себя на отдыхе, восхитив победителя "Голосу країни" Сергея Лазовского

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Красотка не оставила равнодушным победителя "Голосу" Сергея Лазановского, который даже запускал флешмоб, чтобы найти встречу со звездой. И Леся услышала молодого певца, отметив, что все будет, как он захочет. Никитюк также активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

В этот раз Леся опубликовала фото, на котором позировала в бикини на фоне моря. Красотка поделилась парой снимков, демонстрируя красоту в черно-белых цветах.

"Понедельник - это всегда ЧБ", - написала Леся.

Фанаты, включая победителя "Голосу" Лазановского, поставили более 44 тысяч лайков и написали комментарии:

"Это очень красиво", "Ох и красивая", "Ну Афродита, слов нет", "Та заберите её кто-нибудь от таких красот, тут начинает уже жаба давить))", "Согласна, иногда так бывает, хочется ещё воскресенье продлить", "Как приятно видеть натуральную красоту".

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