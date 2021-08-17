Українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як змінилася з новим відтінком волосся

Нещодавно Леся вирушила на черговий відпочинок закордоном, де встигла відзначитися завдяки цілій серії яскравих пляжних кадрів і вражаючою фотосесії на яхті. При цьому не забувала Нікітюк і тренуватися, тому вранці записувала відповідні кадри з тренером.

По поверненню з відпочинку Леся вирішила освіжити зачіску і поїхала в салон до стиліста, з яким постійно працює. Цього разу Леся оновила стрижку і зробила локони коротшими і світлими.

Причому під час демонстрації образу перед камерою артистка не відразу показала стрижку, через що може здатися, ніби вона сильно вкоротила волосся в стилі образу Мерилін Монро.

Раніше Нікітюк зробила два фото, розповівши про свою невдачу, адже вітер притиснув сукню до спини, в результаті не вийшло ефектного кадру.

"Очікування-Реальність", - написала зірка.

"Реальність красивіша 🦋 ви, напевно, дуже старалися 😅", " реальність крутіша 🔥", " Леся, ти все одно найкраща ❤️❤️❤️❤️❤️", "Леся, потрібно ставити проти вітру, а не за вітром", "я скажу так Свєтка в будь - якому вбранні богиня"", - написали користувачі Мережі.

Раніше повідомлялося, Леся Нікітюк без сорому показала як її "рознесло" на елітному курорті: фото в купальнику

Також, Нікітюк осоромилася в сукні з розрізами під час фотосесії на яхті: "дуже старалися..."

Politeka розповідала, Нікітюк випадково засвітила зайве, відпочиваючи на яхті не в купальнику: "Ну як можна бути такою ... »